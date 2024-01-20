"Львам" все же удастся отправиться на зимние сборы за границу.

Несмотря на то, что Карпатам отказало Минмолодьспорта в выезде за границу, львовяне все же смогут отправиться в Испанию, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Отмечается, что "зелено-белые" не просто выедут на сборы, но и проведут там международный турнир, что является основанием для выезда из страны даже для представителя низшего дивизиона. В прошлом году аналогично получило разрешение на выезд из Украины Полесье, которое участвовало в Winter Cup.

Главной проблемой Карпат стало то, что при подаче заявки в Министерство молодежи и спорта не указали об участии в международном турнире. Сейчас рассматривается повторная заявка, а по ее итогам команда должна получить необходимое разрешение.

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