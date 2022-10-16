США, Лига 1

Шарлотт Индепенденс – Северная Каролина – 5:1

Голы: Хагардт, 35, Обертан, 40, 54, Мбую, 59, Шевцов, 84 – Андерсон, 53

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Экс-нападающий Десны Илья Шевцов, ныне защищающий цвета клуба третьей американской лиги Шарлотт Индепенденс, забил уже третий гол за свою команду. В сверхважном матче против Северной Каролины наш соотечественник вышел на замену на 83-й минуте и уже через мгновение отличился в воротах соперника.

Получив диагональ на левый фланг, он ворвался в штрафную, обыграл защитника и результативно пробил в дальний угол, установив окончательный счет в матче. Украинец в общем очень хорошо провел выделенное ему на поле время: кроме гола он выиграл четыре единоборства из четырех (два из которых воздушные), сделал удачный отбор мяча и один вынос, заработал на себе фол, а точность его передач составила 67%.

Благодаря победе Шарлотт Индепенденс набрала столько же очков, сколько и Нортерн Колорадо, но опередила его по лучшей разнице забитых и пропущенных голов и пробилась в плей-офф турнира.

Шевцов провел за американскую команду 21 матч, в котором забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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