США, Ліга 1

Шарлотт Індепенденс – Північна Кароліна – 5:1

Голи: Хагардт, 35, Обертан, 40, 54, Мбую, 59, Шевцов, 84 – Андерсон, 53

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Екс-нападник Десни Ілля Шевцов, який нині захищає кольори клубу третьої американської ліги Шарлотт Індепенденс, забив вже третій гол за свою команду. У надважливому матчі проти Північної Кароліни наш співвітчизник вийшов на заміну на 83-й хвилині і вже за мить відзначився у воротах суперника.

Отримавши діагональ на лівий фланг, він увірвався у штрафний майданчик, обіграв захисника і результативно пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок у матчі. Українець загалом дуже добре провів виділений йому на полі час: окрім гола він виграв чотири єдиноборства з чотирьох (два з яких повітряні), зробив вдалий відбір м'яча і один винос, заробив на собі фол, а точність його передач склала 67%.

Завдяки перемозі Шарлотт Індепенденс набрала стільки ж очок скільки і Нортерн Колорадо, але випередила його за кращою різницею забитих і пропущених голів і пробилась у плей-офф турніру.

Шевцов провів за американську команду 21 матч, в якому забив 3 голи і віддав 1 асист.

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