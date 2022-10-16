"У каждого свой характер, свои качества. Александр Зинченко смешной парень, с ним можно шутить. У нас была встреча перед игрой с Ливерпулем, и он говорил, говорил, говорил, говорил и говорил.

Артета очертил сомнительные перспективы Зинченко перед матчем против Лидса

Поскольку он сидел за мной, я думал: "Когда ты уже остановишься?" Он отличный парень, очень открытый. Нам нужен такой человек в нашей команде", – цитирует Джаку Goal.

Напомним, Зинченко перешел в Арсенал в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за лондонцев в 6 матчах, отличившись одним ассистом. Последние игры украинец пропускает из-за мышечного повреждения.

Уже сегодня, 16 октября, на выезде Арсенал сыграет с Лидсом. Начало встречи в 16:00. Участие Зинченко в матче под вопросом.

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