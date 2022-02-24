Сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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Фьёртоф убежден, что за такие действия нужно отвечать: "Видимо, очевидно, что государства, развязывающие войны/участвующие в войнах, не должны иметь возможности проводить какие-либо спортивные мероприятия. Спорт – полная противоположность".

Отметим, финал Лиги чемпионов в этом году должен состояться в Санкт-Петербурге. УЕФА пока даже не угрожал сменить место проведения. Кроме того, сборная Польши не хочет ехать в Москву на матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

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