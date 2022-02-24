Сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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Фьортоф переконаний, що за такі дії потрібно відповідати: "Мабуть, очевидно, що держави, які розв'язують війни/беруть участь у війнах, не повинні мати можливості проводити будь-які спортивні заходи. Спорт – повна протилежність".

Зауважимо, цьогорічний фінал Ліги чемпіонів має відбутися у Санкт-Петербурзі. УЄФА поки навіть не погрожував змінити місце проведення. Окрім того, збірна Польщі не хоче їхати до Москви на матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022.

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