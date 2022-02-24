Форвард Бенфики Роман Яремчук прокомментировал свое вчерашнее празднование гола в ворота Аякса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я украинец и этим горжусь. Находясь в тысяче километров от родной страны, я хочу поддержать всех, кто сейчас в напряжении на родной земле, сейчас пора объединяться.

Спасательный гол Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – Аякс – 2:2

Это наша страна, наша история, наша культура, наш народ и границы. Хочу поблагодарить наших защитников за мужество. Слава Украине!" – поделился Яремчук в своем Instagram.

Добавим, что украинец стал спасителем Бенфики в матче с Аяксом, сравнив счет (2:2). После своего гола Роман продемонстрировал футболку с трезубцем – гербом Украины.

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