Берлинский клуб официально объявил о переходе 31-летнего нападающего Кевина Фолланда из Монако.

Финалист Лиги чемпионов официально перебрался в сенсацию Бундеслиги

Инсайдеры раскрывают условия трансфера между клубами – 4 млн евро +1,5 млн бонусами. Фолланд будет выступать за Унион под номером 10. В прошлом сезоне форвард отыграл за Монако 24 матча, оформив 6 голов и 3 ассиста. Также он может похвастаться одним мячом в 15 поединках за сборную Германии.

Напомним, в предыдущей кампании Бундеслиги Унион финишировал четвертым, благодаря чему готовится к дебютному выступлению на уровне ЛЧ.

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