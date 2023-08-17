Берлінський клуб офіційно оголосив про перехід 31-річного нападника Кевіна Фолланда з Монако.

Фіналіст Ліги чемпіонів офіційно перебрався до сенсації Бундесліги

Інсайдери розкривають умови трансферу між клубами – 4 млн євро+1,5 млн бонусами. Фолланд виступатиме за Уніон під номером 10. У минулому сезоні форвард відіграв за Монако 24 матчі, оформивши 6 голів та 3 асисти. Також він може похизуватися одним м'ячем у 15 поєдинках за збірну Німеччини.

Нагадаємо, у попередній кампанії Бундесліги Уніон фінішував четвертим, завдяки чому готується до дебютного виступу на рівні ЛЧ.

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