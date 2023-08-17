Екс-форвард збірної Німеччини став черговим новачком сенсаційного учасника ЛЧ
Уніон продовжує плідну трансферну кампанію під дебютний виступ у Лізі чемпіонів.
Берлінський клуб офіційно оголосив про перехід 31-річного нападника Кевіна Фолланда з Монако.
Фіналіст Ліги чемпіонів офіційно перебрався до сенсації Бундесліги
Інсайдери розкривають умови трансферу між клубами – 4 млн євро+1,5 млн бонусами. Фолланд виступатиме за Уніон під номером 10. У минулому сезоні форвард відіграв за Монако 24 матчі, оформивши 6 голів та 3 асисти. Також він може похизуватися одним м'ячем у 15 поєдинках за збірну Німеччини.
Нагадаємо, у попередній кампанії Бундесліги Уніон фінішував четвертим, завдяки чому готується до дебютного виступу на рівні ЛЧ.
РБ Лейпциг принизив Баварію та забрав Суперкубок Німеччини – Кейн дебютував і програв трофей, Ольмо оформив хет-трик