Севилья на своем сайте объявила о трансфере экс-форварда Реала Мариано Диаса.

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30-летний игрок перешел в стан "красно-белых" в статусе свободного агента и подписал с нервионцами контракт на два сезона – до 30 июня 2025 года.

Напомним, Диас находился в структуре Реала с октября 2011 года. В 2017-м он за 8 млн евро перешел в Лион, однако уже через год "сливочные" выкупили его обратно за 21,5 млн.

К слову, в прошлом сезоне Мариано сыграл за Реал 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

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