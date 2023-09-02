Севілья на своєму сайті оголосила про трансфер екс-форварда Реала Маріано Діаса.

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30-річний гравець перейшов до табору "червоно-білих" у статусі вільного агента і підписав з нервіонцями контракт на два сезони – до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Діас перебував у структурі Реала з жовтня 2011 року. У 2017-му він за 8 млн євро перейшов у Ліон, однак вже за рік "вершкові" викупили його назад за 21,5 млн.

До слова, минулого сезону Маріано зіграв за Реал 11 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

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