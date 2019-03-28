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Екс-форвард Реала Мор'єнтес в захваті від Зозулі та вірить у перспективи Луніна в Мадриді

22:54 609 Читать на русском
Екс-форвард Реала Мор'єнтес в захваті від Зозулі та вірить у перспективи Луніна в Мадриді
Фернандо Мор'єнтес / ФК Реал

Колишній нападник Реала Фернандо Мор'єнтес оцінив перспективи українців у іспанському футболі.

"Чи може стати Лунін основним кіпером у Реалі? Якщо Реал Луніним зацікавився, значить, вони в ньому щось бачать. Йому потрібно вчитися і рости. Клуб від нього не відмовляється, а чекає, коли він набере необхідний рівень. Ми бачимо, що це талановитий гравець. Сподіваємося, в майбутньому ми його побачимо на полі.

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Чому українцям важко заграти в Іспанії? Тут все залежить від тренера. Для гравця важливо, щоб він виходив на поле, щоб його бачили глядачі, але тут все вирішує тренер.

Роман Зозуля грає в Альбасете і, можна сказати, головний персонаж у цій команді. Він найкращий в цьому клубі. Зозуля мені дуже подобається", – передає слова Мор'єнтеса Tribuna.

Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозою

Теги
Іспанія Українці за кордоном Головне Фернандо Мор'єнтес Роман Зозуля Роман Зозуля Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін
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