Состоялись еще два матча 6 тура чемпионата Италии в рамках мид-уика.

Италия. Серия А, 6 тур

Монце – Болонья – 0:0

Удаление: Салемакерс, 87

Фрозиноне – Фиорентина – 1:1

Голы: Суле, 70 – Гонсалес, 19

Фиорентина после разгрома от Милана вернулась на победный путь, но сегодня не сумела переиграть Фрозиноне. Новичок Серии А солидно выступает в начале сезона и закрепился в верхней части таблицы.

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В первом тайме Фиорентина имела преимущество и конвертировала его в гол – Гонсалес отозвался на заброс Данкана. Однако после перерыва Фрозиноне приложил усилия и отыгрался, организовав хорошую контратаку.

Монца и Болонья в параллельном матче расписали нулевую ничью. Итог совсем не удивительный, ведь в двух предыдущих турах эти команды тоже делили очки. Салемакерс на последних минутах получил вторую желтую за аплодисменты арбитру.