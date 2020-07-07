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Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэлбек напомнил о себе фантастической бисиклетой – он не забивал почти год

7 июля 21:45 - Читати українською
Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэлбек напомнил о себе фантастической бисиклетой – он не забивал почти год
Дэнни Уэлбек (крайний слева) / официальный сайт АПЛ

Нападающий английского Уотфорда Дэнни Уэлбек забил роскошный мяч в поединке 34-го тура Премьер-лиги против Норвича.

10’ Крейг Доусон
55’ Дэнни Уэлбек
 
Эмилиано Буэндиа 4’
4’ Эмилиано Буэндиа
10’ Крейг Доусон
55’ Дэнни Уэлбек

Фактурный форвард забил "канарейкам" на старте второго тайма, когда счет был равным – 1:1.

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На 55-й минуте Уотфорд убежал в скоростную контратаку, которая едва не завершилась перехватом. Однако, защитник Норвича неудачно выбил мяч и тот отскочил к Уэлбеку. Экс-нападающий МЮ к такому развитию событий был готов – он классно положил корпус и забил фантастическим ударом через себя в падении.

К слову, для Дэнни Уэлбека это лишь второй гол в нынешнем сезоне. До этого он забивал Суонси в рамках Кубка лиги еще в сентябре.

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Теги
Англия Видеоновости Дэнни Дэнни Уэлбек Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Норвич Красивые голы
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