Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэлбек напомнил о себе фантастической бисиклетой – он не забивал почти год

Нападающий английского Уотфорда Дэнни Уэлбек забил роскошный мяч в поединке 34-го тура Премьер-лиги против Норвича.

Фактурный форвард забил "канарейкам" на старте второго тайма, когда счет был равным – 1:1.

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На 55-й минуте Уотфорд убежал в скоростную контратаку, которая едва не завершилась перехватом. Однако, защитник Норвича неудачно выбил мяч и тот отскочил к Уэлбеку. Экс-нападающий МЮ к такому развитию событий был готов – он классно положил корпус и забил фантастическим ударом через себя в падении.

К слову, для Дэнни Уэлбека это лишь второй гол в нынешнем сезоне. До этого он забивал Суонси в рамках Кубка лиги еще в сентябре.

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