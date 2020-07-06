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Форвард Депортіво Сантос розкішною бісіклетою змусив пригадати шедеври Бейла та Роналду

6 липня 14:23 - Читать на русском
Форвард Депортіво Сантос розкішною бісіклетою змусив пригадати шедеври Бейла та Роналду
Крістіан Сантос / La Voz de Galicia

Нападник Депортіво з Ла-Коруньї Крістіан Сантос відзначився неймовірним за красою голом у матчі 38-го туру іспанської Сегунди проти Уески (2:1).

Колумбієць оформив класний гол у буденному матчі другого за силою дивізіону під завісу першого тайму.

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На 43-й хвилині галісійці організували двоходівку на лівому фланзі, а потім вивіреним навісом знайшли в штрафному майданчику Сантоса. Досвідченому форварду для оформлення краси вистачило й одного дотику. Зайвим елементом складнощів для виконання бісіклети для Сантоса був опонент, який буквально висів на нападнику, але ветеран впорався.

До слова, Депортіво здобув важливу перемогу над Уескою і збільшив відрив від небезпечної зони. Для Крістіана Сантоса цей м'яч лише 5-й у нинішньому сезоні.

Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди

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Відеоновини Іспанія Красиві голи Крістіан Крістіан Сантос Уеска Уеска Депортіво Депортіво
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