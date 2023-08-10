Нападающий Бернли и сборной Нидерландов Ваут Вегхорст продолжит карьеру в Бундеслиге.

Хоффенхайм на своем официальном сайте объявил о подписании 31-летнего нападающего. Сезон 2023/24 Ваут Вегхорст проведет, выступая в Бундеслиге.

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Нидерландец перешел в Хоффенхайм из Бернли на правах аренды. Часть прошедшего сезона Вегхорст провел в составе Манчестер Юнайтед. За 17 матчей АПЛ в его активе только одно результативное действие.

Напомним, что Ваут Вегхорст выступал вместе со сборной Нидерландов на чемпионате мира, где стал участником конфликта с Лео Месси. Аргентинец назвал нападающего "придурком".

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