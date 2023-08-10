Екс-форвард Манчестер Юнайтед знайшов новий клуб – Мессі називав його "придурком"
Нападник Бернлі та збірної Нідерландів Ваут Вегхорст продовжить кар'єру в Бундеслізі.
Хоффенхайм на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 31-річного нападника. Сезон 2023/24 Ваут Вегхорст проведе, виступаючи в Бундеслізі.
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Нідерландець перейшов в Хоффенхайм з Бернлі на правах оренди. Частину минулого сезону Вегхорст провів у складі Манчестер Юнайтед. За 17 матчів АПЛ в його активі лише одна результативна дія.
Нагадаємо, що Ваут Вегхорст виступав разом зі збірною Нідерландів на чемпіонаті світу, де став учасником конфлікту з Лео Мессі. Аргентинець назвав нападника "придурком".
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