toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Экс-форвард Ливерпуля Сиссе возобновит карьеру в Лиге 1

06:00 82 Читати українською
Экс-форвард Ливерпуля Сиссе возобновит карьеру в Лиге 1
Джибриль Сиссе / Фото FFF

Легенда сборной Франции Джибриль Сиссе не намерен вешать бутсы на гвоздь.

Французский Дижон готов приютить французского ветерана Джибриля Сиссе, сообщает GetFootballNewsFrance.

Ливерпуль не планирует приобретений на летнее трансферное окно

Спортивный директор клуба Пеги Луиндула играл вместе с 38-летним форвардом, поэтому рад принять Джибриля. Дижон может помочь Сиссе дойти до отметки 100 голов в чемпионате Франции, сейчас в активе форварда 96 забитых мячей.

За карьеру Сиссе успел поиграть в более 10 клубах, среди которых были Ливерпуль, Лацио и Марсель.

"Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"

blog_ava
Иванович решил покинуть Зенит – Ракицкому подыскали звездного партнера
07:30
155
Теги
Франция Джибриль Сиссе Джибриль Сиссе Дижон Дижон
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
39
мин
Саарбрюкен
21:45
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук