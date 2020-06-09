Екс-форвард Ліверпуля Сіссе відновить кар'єру у Лізі 1

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Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду
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"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простоюДруга ліга — 8 черв 1880
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Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логікиСвіт — 8 черв 7905
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Капітанив проти Шахтаря, цікавив Баварію, але втік від тренера та топить Вердер – як стати посміховиськом у БундеслізіНімеччина — 8 черв 2607
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У Львові – Роналду, а в Донецьку – грозовий Блохін. 12 моментів, якими нам запам’яталося Євро-2012Овертайм — 8 черв 5251