Екс-форвард Ліверпуля Сіссе відновить кар'єру у Лізі 1

Легенда збірної Франції Джібріль Сіссе не має наміру вішати бутси на цвях.

Французький Діжон готовий прихистити французького ветерана Джібріля Сіссе, повідомляє GetFootballNewsFrance.

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Спортивний директор клубу Пегі Луїндула грав разом з 38-річним форвардом, тому радий прийняти Джібріля. Діжон може допомогти Сіссе дійти до позначки 100 голів у чемпіонаті Франції, зараз у доробку форварда 96 забитих м'ячів.

За кар'єру Сіссе встиг пограти у понад 10 клубах, серед яких були Ліверпуль, Лаціо і Марсель.

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