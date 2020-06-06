Ливерпуль не планирует приобретений на летнее трансферное окно

Ливерпуль возьмет паузу во время летнего трансферного окна и сохранит деньги.

Руководство Ливерпуля вместе с тренерским штабом решили воздержаться от трансферов во время ближайшего окна, сообщает BBC.

АПЛ объявила календарь стартовых туров после возобновления сезона: известна дата матча Манчестер Сити – Ливерпуль

Ранее мерсисайдцы планировали подписать нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера, но по информации СМИ, с немцем уже договорился Челси.

Напомним, после 29-ти туров АПЛ Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ. Также подопечные Клоппа продолжают борьбу в Лиге чемипионив, на стадии 1/8 финала действующему победителю турнира противостоит Атлетико.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку