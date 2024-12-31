Кипрская Омония 29 мая официально сообщила о подписании контракта с 33-летним Евгением Будником, пришедшим на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

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"Попал в клуб, к которому давно хотел присоединиться. Вперед, к новым целям", – написал Будник в Instagram, комментируя переход в новую команду.

Опытный нападающий на протяжении карьеры сменил немало клубов. Евгений Будник начинал карьеру в Металлисте, далее были Ворскла, Слован Либерец, Сталь, Динамо Минск. Также Будник поиграл в Австрии, Эстонии, Армении и Греции. В 2022 году Евгений покинул львовские Карпаты, а последним его клубом был кипрский Ксилотимву (12 матчей, 4 гола), за который также играет бывший капитан "зелено-белых" Игорь Худобяк.

Омония 29 мая выступает во втором дивизионе Кипра. После 15 туров команда занимает третье место, набрав 25 очков. Лидеры турнирной таблицы – Олимпия Никосия и Паралимни – оторвались на 2 балла.

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