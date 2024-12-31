Кіпрська Омонія 29 травня офіційно повідомила про підписання контракту з 33-річним Євгеном Будніком, який прийшов на правах вільного агента. Угода розрахована до кінця сезону 2023/24.

Михайленко офіційно покинув європейський клуб – наставника сватають у збірну України

"Потрапив у клуб, до якого давно хотів приєднатися. Вперед, до нових цілей", – написав Буднік в Instagram, коментуючи перехід у нову команду.

Досвідчений нападник впродовж кар'єри змінив чимало клубів. Євген Буднік починав кар'єру в Металісті, далі були Ворскла, Слован Ліберец, Сталь, Динамо Мінськ. Також Буднік пограв у Австрії, Естонії, Вірменії та Греції. У 2022-му Євген покинув львівські Карпати, а останнім його клубом був кіпрський Ксілотімву (12 матчів, 4 голи), за який також грає колишній капітан "зелено-білих" Ігор Худоб'як.

Омонія 29 травня виступає у другому дивізіоні Кіпру. Після 15 турів команда посідає третє місце, набравши 25 очок. Лідери турнірної таблиці – Олімпія Нікосія та Паралімні – відірвалися на 2 бали.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?