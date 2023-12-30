Украинский коуч Дмитрий Михайленко больше не будет тренировать Акритас Хлоракас, сообщает пресс-служба киприотов.

Михайленко может возглавить одну из юношеских сборных Украины после неудачного опыта работы в Европе с россиянами

Напомним, 50-летний специалист возглавил представителя второго дивизиона чемпионата Кипра в июле 2023 года и оставил его с 12-ю очками на двенадцатой строчке турнирной таблицы (в Группе выбывания).

Ожидается, что экс-тренер СК Днепр-1 и кипрского Пафоса возглавит одну из юношеских сборных Украины. Ранее сообщалось, что он может заменить в U-19 Олега Кузнецова, у которого закончился контракт с УАФ.

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