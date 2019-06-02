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Экс-хавбек Динамо Коновалов выступил за расширение УПЛ

2 июня 22:51 40 Читати українською
Экс-хавбек Динамо Коновалов выступил за расширение УПЛ
Сергей Коновалов / соцсети

Бывший хавбек киевского Динамо Сергей Коновалов хотел бы большего количества участников УПЛ.

"Формат чемпионата с 12-ю командами и с делением на шестерки, на мой взгляд, такой стране, как Украина, не подходит. Мне кажется, в высшем дивизионе должно быть больше коллективов.

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Уровень УПЛ сейчас, конечно, не такой как в 2008-2012 годах. В финал Кубка вышла команда, которая даже не является лидером первой лиги. Это говорит о том, что уровень коллективов высшего дивизиона, за исключением двух грандов, почти сравнялся с уровнем команд первой лиги. Поэтому за счет таких коллективов вполне можно было бы расширить состав участников элитного дивизиона", – цитирует Коновалова Команда 1.

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