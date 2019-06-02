toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Екс-хавбек Динамо Коновалов виступив за розширення УПЛ

2 червня 22:51 285 Читать на русском
Екс-хавбек Динамо Коновалов виступив за розширення УПЛ
Сергій Коновалов / соцмережі

Колишній хавбек київського Динамо Сергій Коновалов хотів би більшої кількості учасників УПЛ.

"Формат чемпіонату з 12 командами і з розподілом на шістки, на мій погляд, такій країні, як Україна, не підходить. Мені здається, у вищому дивізіоні має бути більше колективів.

Гельзін – про неотримання атестату УПЛ: Вже 8 клубів підтримали Олімпік

Рівень УПЛ зараз, звичайно, не такий як у 2008-2012 роках. У фінал Кубка вийшла команда, яка навіть не є лідером Першої ліги. Це говорить про те, що рівень колективів вищого дивізіону, за винятком двох грандів, майже зрівнявся з рівнем команд Першої ліги. Тому завдяки таким колективам цілком можна було б розширити склад учасників елітного дивізіону", – цитує Коновалова Команда 1.

Міг замінити Шевченка у збірній України, став розчаруванням року – Динамо дивує польські ЗМІ виборами тренера

blog_ava
Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу
2 червня
5454
Теги
Динамо Динамо Сергій Коновалов формат УПЛ УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
24
хв
Україна U-20
18:30
Панама U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук