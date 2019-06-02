Екс-хавбек Динамо Коновалов виступив за розширення УПЛ

Колишній хавбек київського Динамо Сергій Коновалов хотів би більшої кількості учасників УПЛ.

"Формат чемпіонату з 12 командами і з розподілом на шістки, на мій погляд, такій країні, як Україна, не підходить. Мені здається, у вищому дивізіоні має бути більше колективів.

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Рівень УПЛ зараз, звичайно, не такий як у 2008-2012 роках. У фінал Кубка вийшла команда, яка навіть не є лідером Першої ліги. Це говорить про те, що рівень колективів вищого дивізіону, за винятком двох грандів, майже зрівнявся з рівнем команд Першої ліги. Тому завдяки таким колективам цілком можна було б розширити склад учасників елітного дивізіону", – цитує Коновалова Команда 1.

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