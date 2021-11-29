Экс-форвард Динамо Рубен стал самым результативным игроком в истории Росарио Сентраль – помог шедевр Ривер Плейту
Форвард Росарио Сентраль Марко Рубен, в свое время защищавший цвета киевского Динамо, записал свое имя в историю аргентинского клуба.
Рубен оформил дубль в матче против Ривер Плейт (2:2), что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории Росарио Сентраль.
Экс-форвард Динамо вернулся в родной клуб – в августе он объявил о приостановлении карьеры
Экс-нападающий Динамо забил свой 99-й гол в аргентинском клубе, обогнав Вальдино Агирре, рекорд которого держался около 80 лет.
"Кроме результата, который сводится к двум голам, для меня это был отличный день. Это лучшее, что могло произойти со мной в карьере и в жизни. С детства мечтал играть здесь, и это невероятно", – цитирует Рубена пресс-служба клуба.
Шевченко добыл первое очко в Серии А – не тот результат, которого ждали, колоссальные проблемы и неприятная серия Дженоа