Форвард Росарио Сентраль Марко Рубен, в свое время защищавший цвета киевского Динамо, записал свое имя в историю аргентинского клуба.

Рубен оформил дубль в матче против Ривер Плейт (2:2), что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории Росарио Сентраль.

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Экс-нападающий Динамо забил свой 99-й гол в аргентинском клубе, обогнав Вальдино Агирре, рекорд которого держался около 80 лет.

"Кроме результата, который сводится к двум голам, для меня это был отличный день. Это лучшее, что могло произойти со мной в карьере и в жизни. С детства мечтал играть здесь, и это невероятно", – цитирует Рубена пресс-служба клуба.

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12’ ST GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL MARCO GASTÓN RUBEEEEEEEEEEENNNNN PARA EL 2-0.



MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE ROSARIO CENTRAL ️ pic.twitter.com/ZVk083jkaB — Rosario Central (@RosarioCentral) November 28, 2021