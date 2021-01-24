34-летний нападающий стал игроком аргентинского Росарио, сообщает официальный Twitter клуба. По неофициальным данным контракт с Рубеном рассчитан на один год.

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Интересно, что только в августе Марко заявлял, что берет паузу и не будет играть до конца 2020 года, объяснив это семейными обстоятельствами. Но все же в начале 2021-го решил вернуться к выступлениям за родной клуб.

Заметим, в свое время Рубен играл в Динамо (с 2012 по 2016 годы), в основном выступая в арендах. Аргентинец успел провести за киевлян лишь 15 матчей, отличиться голом и ассистом.

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