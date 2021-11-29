Форвард Росаріо Сентраль Марко Рубен, який свого часу захищав кольори київського Динамо, записав своє ім'я до історії аргентинського клубу.

Рубен оформив дубль у матчі проти Рівер Плейт (2:2), що дало йому змогу стати найкращим бомбардиром в історії Росаріо Сентраль.

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Екс-нападник Динамо забив свій 99-й гол в аргентинському клубі, обігнавши Вальдіно Агірре, рекорд якого тримався близько 80 років.

"Окрім результату, який зводиться до двох голів, для мене це був чудовий день. Це найкраще, що могло статися зі мною в кар'єрі та в житті. З дитинства мріяв грати тут, і це неймовірно", – цитує Рубена прес-служба клубу.

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12’ ST GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL MARCO GASTÓN RUBEEEEEEEEEEENNNNN PARA EL 2-0.



MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE ROSARIO CENTRAL ️ pic.twitter.com/ZVk083jkaB — Rosario Central (@RosarioCentral) November 28, 2021