В поединке 24-го тура чемпионата Кипра АЕК Ларнака уступил Аполлону (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Кипр, 24-й тур

АЕК Ларнака – Аполлон – 1:2

Голы: Соль, 30 (п.) – Вальбуэна, 2, Бакенга, 40

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В очередном туре чемпионата Кипра АЕК Ларнака на своем поле неожиданно оступился с Аполлоном. Хозяева пропустили уже на 2-й минуте – легендарный экс-хавбек Лиона и Марселя Матье Вальбуэна со штрафного эффектно закрутил под дальнюю штангу.

В середине тайма АЕК получил право на пенальти (за игру рукой), который четко реализовал экс-форвард Динамо Фран Соль. Для испанца этот гол стал 14-м в сезоне (плюс 5 ассистов) и вывел его в лидеры бомбардирской гонки.

Еще до перерыва хозяева пропустили второй раз (ошибка защитника, который не удержался на ногах стала роковой). Как оказалось впоследствии, этот гол стал последним в матче.

АЕК после 24-х туров идет в турнирной таблице чемпионата Кипра на третьей строчке, имея в своем активе 46 очков, Аполлон с 37-ю пунктами седьмой.

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