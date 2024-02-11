У поєдинку 24-го туру чемпіонату Кіпру АЕК Ларнака поступився Аполлону (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Кіпр, 24-й тур

АЕК Ларнака – Аполлон – 1:2

Голи: Соль, 30 (п.) – Вальбуена, 2, Бакенга, 40

Сидорчук допоміг Вестерло відібрати очки в лідера чемпіонату Бельгії – команда українця врятувалась у доданий час

У черговому турі чемпіонату Кіпру АЕК Ларнака на своєму полі несподівано оступився з Аполлоном. Господарі пропустили вже на 2-й хвилині – легендарний екс-хавбек Ліона та Марселя Матьє Вальбуена зі штрафного ефектно закрутив під дальню стійку.

В середині тайму АЕК здобув право на пенальті (за гру рукою), який чітко реалізував екс-форвард Динамо Фран Соль. Для іспанця цей гол став 14-м в сезоні (плюс 5 асистів) і вивів його в лідери бомбардирських перегонів.

Ще до перерви господарі пропустили вдруге (помилка захисника, який не втримався на ногах стала фатальною). Як виявилось згодом, цей гол став останнім у матчі.

АЕК після 24-х турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру на третій сходинці, маючи у своєму доробку 46 очок, Аполлон з 37-ма пунктами сьомий.

Реал розтоптав Жирону, зміцнивши лідерство в Ла Лізі – провал Довбика і Циганкова, спокій Луніна, шоу Віні та Беллінгема