Карпаты наряду с командой развивают и свое менеджерское звено.

"Карпаты подписывают Корниенко. Львовяне совершили качественное менеджерское усиление. Новым шеф-скаутом клуба станет Глеб Корниенко.

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Молодой специалист зарекомендовал себя качественным селекционером в Шахтере, а затем занимал должность шеф-скаута в Днепре-1", – сообщило ТаТоТаке.

Напомним, Карпаты в первой половине сезона уверенно выиграли группу А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. Именно подопечные Мирона Маркевича являются главным претендентом на выход в УПЛ.

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