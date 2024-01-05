Украинский защитник Евгений Селин продолжит карьеру в ЮКСА, сообщает пресс-служба "христиан".

Новичок УПЛ официально попрощался с экс-защитником сборной Украины и хавбеком с опытом выступлений в Европе

О сроках и условиях соглашения не сообщается. За новичка Второй лиги 35-летний защитник будет выступать под номером 33.

Напомним, Селин – воспитанник алчевской Стали, где и начал профессиональную карьеру в 2006 году. Успел поиграть за Металлист, Ворсклу, Динамо, Десну, Черноморец, ЛНЗ, греческие Платаниас и Астерас, венгерский МТК, а также кипрский Анортосис. Чемпион Украины (2014/15), двукратный обладатель Кубка Украины (2013/14, 2014/15) в составе киевского Динамо. Вместе с Анортосисом выиграл Кубок Кипра в сезоне 2020/21. В составе сборной Украины сыграл 15 матчей и забил 1 гол (участник Евро-2012).

Последним клубом Селина был ЛНЗ, за который он в текущем сезоне провел 6 поединков. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро

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