"День, о котором я столько думал, настал. Я долго готовился, чтобы смириться с этим, и, вероятно, это займет какое-то время. Я хотел бы сказать несколько слов о болельщиках, людях, связанных с футболом и непосредственно со мной.

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Последние несколько лет выглядели не так, как я хотел – я проводил больше времени в офисах, чем на поле. Я пытался, я сражался, но мое тело не сотрудничает с головой, характером и не хочет выкладываться на 100%. Если я не могу выложиться по полной, то должен закончить.

Благодарю всех хороших людей, которых я встретил на своем пути. Футбол дал мне новую жизнь. Он дал мне все, потому что, когда я был мальчиком из маленького городка, у меня не было ничего, кроме мечты. Я очень много работал для того, чего мне удалось добиться, испытать, увидеть.

Наверное, кто-то из молодежи это прочтет, поэтому я хотел бы сказать несколько слов вам. Если у вас ничего нет, не чувствуйте себя хуже! Не позволяйте никому говорить вам, что вы ничего не добьетесь! Поднимите голову, стисните зубы и боритесь за свои мечты. Я всегда был настоящим, я был собой и останусь таким", – написал Теодорчик на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Лукаш начал профессиональную карьеру в Полонии. Затем был Лех и переход за 4 млн евро в Динамо. На контракте с "бело-синими" он находился с 2014 по 2017 годы и за это время завоевал с киевлянами два чемпионства, Кубок Украины и Суперкубок страны. Успел поиграть также за бельгийские Андерлехт и Шарлеруа и итальянские Удинезе и Виченцу. С июля 2022 года находился без клуба. Провел 4 матча в составе национальной сборной Польши.

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