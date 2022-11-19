"Жаль, что после травмы Беседин так и не смог вернуться к своей форме. Часто с ним общаюсь. Как по мне – у него и был, и есть потенциал, но что-то не получается.

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Возможно, мало игрового времени, но даже когда он играл, это было не то, что хотелось бы видеть тренерскому штабу. Поэтому такая ротация и происходит. Футболисту нужно доверие, тогда он обретает уверенность в себе и своих силах.

Возможно, дело в окружении и нужно сменить команду. Но чтобы уйти – нужно сначала что-нибудь показать. А пока ему будет сложно перейти в какой-нибудь более-менее сильный клуб. Люди ведь следят, смотрят, анализируют. Хотелось бы, чтобы он в Динамо показал, что он может, а потом уже говорить о каких-либо изменениях", – сказал Шацких в комментарии FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Беседин провел за Динамо 18 матчей, в которых отличился лишь одним ассистом. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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