"День, про який я стільки думав, настав. Я довго готувався, щоб змиритися з цим, і, ймовірно, це займе якийсь час. Я хотів би сказати декілька слів про уболівальників, людей, пов'язаних з футболом і безпосередньо зі мною.

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Останні декілька років виглядали не так, як я хотів – я проводив більше часу в офісах, ніж на полі. Я намагався, я боровся, але моє тіло не співпрацює з головою, характером і не хоче викладатися на 100%. Якщо я не можу викластися на повну, то маю закінчити.

Дякую всім хорошим людям, яких я зустрів на своєму шляху. Футбол дав мені нове життя. Він дав мені все, тому що, коли я був хлопчиком із маленького містечка, у мене не було нічого, крім мрії. Я дуже багато працював для того, чого мені вдалося досягти, випробувати, побачити.

Напевно, хтось із молоді це прочитає, тому я хотів би також звернутися до них. Якщо у вас нічого немає, не почувайтеся гірше! Не дозволяйте нікому говорити вам, що ви нічого не досягнете! Підніміть голову, зціпіть зуби і боріться за свої мрії. Я завжди був справжнім, я був собою і залишусь таким", – написав Теодорчик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Лукаш розпочав професіональну кар'єру у Полонії. Потім був Лех і перехід за 4 млн євро в Динамо. На контракті з "біло-синіми" він перебував з 2014 по 2017 роки і за цей час здобув з киянами два чемпіонства, Кубок України та Суперкубок країни. Встиг пограти також за бельгійські Андерлехт і Шарлеруа та італійські Удінезе та Віченцу. З липня 2022 року перебував без клубу. Провів 4 матчі у складі національної збірної Польщі.

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