Экс-форвард Динамо не поможет Вольфсбургу до конца сезона – потеря перед решающим матчем против Шахтера в Лиге Европы

Нападающий Вольфсбурга Адмир Мехмеди больше не выйдет на поле в сезоне 2019/20.

О потере швейцарца сообщил главный тренер "волков" Оливер Гласнер в комментарии официальному сайту клуба.

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Мехмеди из-за травмы ахиллового сухожилия пропустил три предыдущих матча Бундеслиги, в последнем туре против Баварии он также не сыграет. Впрочем, у Вольфсбурга есть цели более важные. Команда Гласнера 5 августа будет играть ответный матч против Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы, но и там придется обходиться без Мехмеди.

Добавим, что экс-форвард Динамо провел за Вольфсбург 26 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 5 ассистами.

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