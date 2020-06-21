toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Экс-форвард Динамо не поможет Вольфсбургу до конца сезона – потеря перед решающим матчем против Шахтера в Лиге Европы

19:49 - Читати українською
Экс-форвард Динамо не поможет Вольфсбургу до конца сезона – потеря перед решающим матчем против Шахтера в Лиге Европы
Адмир Мехмеди / Getty Images

Нападающий Вольфсбурга Адмир Мехмеди больше не выйдет на поле в сезоне 2019/20.

 

О потере швейцарца сообщил главный тренер "волков" Оливер Гласнер в комментарии официальному сайту клуба.

Шахтер – Вольфсбург: Каштру выразил недовольство проведением матча в Германии

Мехмеди из-за травмы ахиллового сухожилия пропустил три предыдущих матча Бундеслиги, в последнем туре против Баварии он также не сыграет. Впрочем, у Вольфсбурга есть цели более важные. Команда Гласнера 5 августа будет играть ответный матч против Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы, но и там придется обходиться без Мехмеди.

Добавим, что экс-форвард Динамо провел за Вольфсбург 26 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 5 ассистами.

Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Миколенко может перебраться в Италию – украинца хочет топ-клуб, но есть одна проблема
11:42
1444
Теги
Адмир Адмир Мехмеди Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Германия Шахтер - Вольфсбург
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
32
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук