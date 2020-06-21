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Шахтер – Вольфсбург: Каштру выразил недовольство проведением матча в Германии

09:47 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: Каштру выразил недовольство проведением матча в Германии
Шахтер – Вольфсбург / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал решение УЕФА провести домашний поединок "горняков" 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга на выезде.

 

"Кто знает нас и характер наших игроков, прекрасно понимает, что для нас чемпионат еще не закончился. Сейчас мы радуемся, это абсолютно нормально. Но на нас все равно лежит ответственность.

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Нужно закончить наш путь в чемпионате и подойти в лучших кондициях к матчу Лиги Европы. Мы играем с Вольфсбургом в Германии – я не согласен. Если есть условия играть здесь чемпионат... Мы первый поединок в Германии уже провели – второй должен быть в Украине.

Формат, где в четвертьфинале и дальше по одной игре? В принципе, в сегодняшних реалиях принятое УЕФА решение по Лиге Европы корректно", – сказал Каштру в комментарии официальному сайту "оранжево-черных".

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл "волков" на выезде со счетом 2:1.

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Луиш Луиш Каштру Шахтер - Вольфсбург
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