Шахтер – Вольфсбург: Каштру выразил недовольство проведением матча в Германии

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал решение УЕФА провести домашний поединок "горняков" 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга на выезде.

"Кто знает нас и характер наших игроков, прекрасно понимает, что для нас чемпионат еще не закончился. Сейчас мы радуемся, это абсолютно нормально. Но на нас все равно лежит ответственность.

Шахтер – Вольфсбург: Павелко признался, где будет проходить ответный матч Лиги Европы

Нужно закончить наш путь в чемпионате и подойти в лучших кондициях к матчу Лиги Европы. Мы играем с Вольфсбургом в Германии – я не согласен. Если есть условия играть здесь чемпионат... Мы первый поединок в Германии уже провели – второй должен быть в Украине.

Формат, где в четвертьфинале и дальше по одной игре? В принципе, в сегодняшних реалиях принятое УЕФА решение по Лиге Европы корректно", – сказал Каштру в комментарии официальному сайту "оранжево-черных".

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл "волков" на выезде со счетом 2:1.

Шахтер победил Александрию и досрочно стал чемпионом Украины – урок успеха, тревога перед ЛЕ и неосторожность "горняков"