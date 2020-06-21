Екс-форвард Динамо не допоможе Вольфсбургу до кінця сезону – втрата перед вирішальним матчем проти Шахтаря в Лізі Європи

Нападник Вольфсбурга Адмір Мехмеді більше не вийде на полі в сезоні 2019/20.

Про втрату швейцарця повідомив головний тренер "вовків" Олівер Гласнер в коментарі офіційному сайту клубу.

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Мехмеді через травму ахілового сухожилля пропустив три попередні матчі Бундесліги, в останньому турі проти Баварії він також не зіграє. Втім, у Вольфсбурга є значно важливіші цілі. Команда Гласнера 5 серпня гратиме матч-відповідь проти Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи, але й там доведеться обходитись без Мехмеді.

Додамо, що екс-форвард Динамо провів за Вольфсбург 26 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами і 5 асистами.

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