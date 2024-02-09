Диего Коста стал игроком бразильского гранда, придя на замену Суаресу
11:14 - Читати українською
Натурализованный бразилец Диего Коста продолжит карьеру на родине.
Гремио договорился о контракте с Диего Костой, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний форвард вскоре пройдет медосмотр и подпишет соглашение до конца 2024-го.
Суарес официально стал одноклубником Месси и Кривцова
Последним клубом Косты был Ботафого, с которым он завершил сотрудничество, став свободным агентом. Диего в Европе выступал за Челси, Атлетико и Вулверхэмптон.
В Гремио бразилец заменит Луиса Суареса, который забил 17 голов и отдал 11 ассистов в прошлогоднем розыгрыше Серии А.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter