Гремио договорился о контракте с Диего Костой, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний форвард вскоре пройдет медосмотр и подпишет соглашение до конца 2024-го.

Суарес официально стал одноклубником Месси и Кривцова

Последним клубом Косты был Ботафого, с которым он завершил сотрудничество, став свободным агентом. Диего в Европе выступал за Челси, Атлетико и Вулверхэмптон.

В Гремио бразилец заменит Луиса Суареса, который забил 17 голов и отдал 11 ассистов в прошлогоднем розыгрыше Серии А.