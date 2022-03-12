Бывший нападающий Аталанты Риккардо Дзампанья также помогает украинцам найти убежище после выезда в Италию.

Дзампанья, который является генеральным директором любительского Сан Джованни Боско Терни, поделился в своем Instagram фото с 4-летним переселенцем из Украины Матвеем.

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"Добро пожаловать в нашу семью, Маттео", – подписал он фотографию. Также сообщается, что юный украинец зачислен в итальянский клуб. Добавим, что Дзампанья за свою карьеру успел поиграть за ряд итальянских клубов, среди которых и Аталанта (с 2006 по 2008 годы).

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас через несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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