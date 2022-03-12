Колишній нападник Аталанти Ріккардо Дзампанья також допомагає українцям знайти прихисток після виїзду до Італії.

Дзампанья, який зараз є генеральним директором аматорського Сан Джованні Боско Терні, поділився в своєму Instagram фото з 4-річним переселенцем з України Матвієм.

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"Ласкаво просимо до нашої родини, Маттео", – підписав він світлину. Також повідомляється, що юний українець зарахований до італійського клубу. Додамо, що Дзампанья за свою кар'єру встиг пограти за цілу низку італійських клубів, серед яких і Аталанта (з 2006 по 2008 роки).

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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