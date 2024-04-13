Перший заступник директора "Харківських теплових мереж" Сергій Волик став фігурантом справи про розкрадання бюджетних коштів. Йому вже вручили підозру.

"Як ми з'ясували, у 2022 році "Харківські теплові мережі" (далі – "ХТМ") укладали прямі контракти з фірмами, а документи так і не з'явилися у Prozorro. Та за деякий час адреси, назва та засновники компаній-підрядників змінилися до невпізнаваності.

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Яскравий приклад: ТОВ "Вуглеметтрейдінг" отримало від "ХТМ" 140 мільйонів гривень за труби. Засновником та директором фірми був Денис Фролов. Людина з таким ПІБ була відома як комерційний директор Дніпровського металургійного заводу, який займається виробництвом труб. Цей завод належить групі DCH Олександра Ярославського. Саме у Металісті багато років працював підозрюваний Сергій Волик", – повідомляє Об'єктив.

За інформацією ресурсу "Мова Футболу", екс-директор харківського Металіста часів Олександра Ярославського, який пішов на державну службу у 2018 році, є також директором благодійного фону "Фонд підтримки збірної команди України з футболу". Власниками організації є чотири футбольних клуби: Металург, Шахтар, Таврія і Металіст. Компанія нині перебуває "у стані припинення".

Нагадаємо, 11 квітня у НАБУ повідомили про викриття організованої групи, створеної у 2022 році, яка заволоділа державними коштами та грошима міжнародних партнерів України, необхідними для відновлення критичної інфраструктури Харкова. Організатор групи, один з впливових бізнесменів вступив у змову з першим заступником гендиректора "ХТМ". Оборудка передбачала оформлення договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі, які "ХТМ" укладало з фігурантом без проведення торгів, прикриваючись воєнним станом. Внаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн.

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