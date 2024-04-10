Верховный Суд не позволил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с госбанка 350 миллионов долларов, отменив определение об обеспечении иска, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Напомним, в 2016 году в период национализации Приватбанка средства Суркисов, которые были размещены компаниями семьи на депозитных счетах кипрского филиала банка, были включены в процедуру bail-in (принудительная конвертация депозитов владельцев акций банка и связанных с ними лиц в новые акции). Национальный банк Украины тогда признал семью Суркисов и их компании связанными с Приватбанком лицами.

К слову, дело семьи Суркисов рассматривается в различных судах еще с 2017 года, а с 2020 года – в Верховном Суде. Кроме двух исков, что сейчас находятся на рассмотрении в украинских судах различных юрисдикций, компании-нерезиденты судятся и с Приватбанком на Кипре.

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