Клуб із Петрового оголосив про третій зимовий трансфер. Новачком після Андрія Блізніченка й Данила Кучера став Дмитро Мандриченко.

24-річний атакувальний хавбек виступатиме за Інгулець, повідомляє прес-служба петровців. Деталі контракту невідомі.

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Мандриченко приєднався до команди Сергія Лавриненка на правах вільного агента з Сабуртало. Минулого сезону чемпіонату Грузії Дмитро забив 11 м'ячів та віддав 9 результативних передач. Також допоміг команді виграти Кубок, де двічі відзначився й раз асистував.

Дмитро Мандриченко встиг пограти за молодіжні команди Шерифа, Динамо і Ворскли, а на дорослому рівні, окрім Сабуртало, виступав за Сфинтул Георге й Спікул.

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