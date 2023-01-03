В первый день 2023 года стало известно о решении Бока Хуниорс расторгнуть контракт с 33-летним Самбрано, который в очередной раз проявил своенравный характер и нарушил дисциплину. Перуанец прервал молчание и прокомментировал уход из клуба, в составе которого стал чемпионом Аргентины. Новым клубом Самбрано, вероятнее всего, станет перуанская Альянс Лима.

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"Это было совершенно странным решением, которое удивило меня. Тем не менее, такое случается в футболе. Мы расторгли контракт, но уладили спор, оставшись в хороших отношениях. Я всегда был прямым и искренним. Я больше не игрок Боки, но положительным является тот факт, что ухожу в статусе чемпиона", – цитирует Самбрано Mendoza Today.

Также издание утверждает, что причиной расторжения контракта стала ссора Карлоса с Уго Ибаррой – наставником Бока Хуниорс. Перуанец якобы выразил недовольство тем, что некоторые его партнеры получили более длительный отпуск, чем он. После разговора на повышенных тонах игрок отказался садиться в автобус с командой, после чего его отстранили и, в итоге, разорвали контракт.

В составе Бока Хуниорс центрбек сыграл 62 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Самбрано принадлежал Динамо с 2018 по 2020 год, но так и не сыграл за киевскую команду в официальных матчах. "Бело-синие" продали его в Бока Хуниорс за 1,5 миллиона евро. Также Карлос выступал за Базель, Шальке, ПАОК, Рубин и Айнтрахт.

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