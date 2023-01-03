У перший день 2023 року стало відомо про рішення Бока Хуніорс розірвати контракт із 33-річним Самбрано, який вкотре проявив свій норовливий характер та порушив дисципліну. Перуанець перервав мовчанку та прокоментував відхід з клубу, у складі якого став чемпіоном Аргентини. Новим клубом Самбрано, найімовірніше, стана перуанська Альянса Ліма.

Провального екс-динамівця вигнали з Бока Хуніорс за порушення дисципліни

"Це було абсолютно дивним рішенням, яке здивувало мене. Тим не менш, таке трапляється у футболі. Ми розірвали контракт, але владнали суперечку, залишившись у хороших відносинах. Я завжди був прямим та щирим. Я більше не гравець Боки, але позитивним є той факт, що йду в статусі чемпіона", – цитує Самбрано Mendoza Today.

Також видання стверджує, що причиною розірвання контракту стала сварка Карлоса з Уго Ібаррою – наставником Бока Хуніорс. Перуанець начебто висловив незадоволення тим, що деякі його партнери отримали тривалішу відпустку, ніж він. Після розмови на підвищених тонах гравець відмовився сідати в автобус із командою, після чого його відсторонили та, зрештою, розірвали угоду.

У складі Бока Хуніорс центрбек зіграв 62 матчі, забив 2 голи і віддав 1 асист. Самбрано належав Динамо з 2018-го по 2020 рік, але так і не зіграв за київську команду в офіційних матчах. "Біло-сині" продали його в Бока Хуніорс за 1,5 мільйона євро. Також Карлос виступав за Базель, Шальке, ПАОК, Рубін та Айнтрахт.

У Європі відкрилось зимове трансферне вікно-2023 – Мудрик та чемпіон світу на валізах