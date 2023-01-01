Уго Ибарра, возглавляющий Бока Хуниорс, отстранил 33-летнего Карлоса Самбрано от команды. Это произошло после конфликта тренера с футболистом, грубо нарушившим дисциплину, сообщает Infobae.

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Контракт с перуанцем был рассчитан до лета 2023-го и клуб даже рассматривал возможность его продления еще на 2 года. Однако проделка Самбрано поставила крест на его карьере в Бока Хуниорс – из-за нарушения дисциплины соглашение с ним расторгнут досрочно. Transfermarkt уже указывает Карлоса свободным агентом, но официального подтверждения пока нет.

Скорее всего, центрбек продолжит карьеру на родине. В его услугах заинтересован Альянс Лима, а контракт могут подписать уже в ближайшие дни. По крайней мере, футболист уже находится в Перу, где ведет переговоры с клубом.

Напомним, Самбрано принадлежал Динамо с 2018 по 2020 год, но так и не сыграл за киевскую команду в официальных матчах. "Бело-синие" продали его в Бока Хуниорс за 1,5 миллиона евро.

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