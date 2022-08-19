Кривбасс в своем Instagram сообщил, что Артем Щедрый покинул криворожский клуб.

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Уход получился неоднозначным, ведь пресс-служба выделила слово "кинул" в сообщении о завершении сотрудничества. Интересно, что Щедрый провел довольно хороший прошлый сезон – 6 голов и 8 ассистов за 19 матчей в Первой лиге.

За свою карьеру, кроме Кривбасса, Артем успел поиграть за Динамо (2009 – 2012 годы), Волынь, Зирка, Олимпик, СК Днепр-1, Ингулец и эстонскую Левадию.

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