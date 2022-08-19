Переход Кабаева в Динамо был согласован еще до того, как Заря начала свое участие в еврокубках, сообщил Бурбас на YouTube-канале ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

"Он будет в Динамо, это только вопрос времени": Суркис подтвердил приход новичка в Киев

Предполагалось, что он должен был присоединиться к Динамо с 1 сентября, однако не исключено, что переход Владислава произойдет раньше, ведь луганчане уже прекратили свое участие в еврокубках.

Добавим, что Кабаев провел 17 поединков за Зарю в прошлом сезоне, в которых отличился голом и ассистом. Владислав может сыграть как на обоих флангах, так и на позиции атакующего хавбека.

Луческу наступає на граблі Реброва, або Що не так із трансфером Кабаєва в Динамо?