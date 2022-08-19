Екс-динамівець неоднозначно покинув Кривбас – результативний півзахисник вражав статистикою
19:18 - Читать на русском
Півзахисник Артем Щедрий завершив співпрацю з Кривбасом.
Кривбас у своєму Instagram повідомив, що Артем Щедрий покинув криворізький клуб.
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Відхід вийшов неоднозначним, адже прес-служба виділила слово "кинув" у дописі про завершення співпраці. Цікаво, що Щедрий провів досить хороший минулий сезон – 6 голів та 8 асистів за 19 матчів у Першій лізі.
За свою кар'єру, окрім Кривбаса, Артем встиг пограти за Динамо (2009 – 2012 роки), Волинь, Зірка, Олімпік, СК Дніпро-1, Інгулець та естонську Левадію.
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